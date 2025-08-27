15 pessoas beneficiam do trabalho dos voluntários da Associação ‘Monte de Amigos’

Localizado no coração do Imaculado Coração de Maria, encontra-se a associação 'Monte de Amigos', que conta com sete voluntários. Actualmente 15 pessoas beneficiam do trabalho dos voluntários desta IPSS.

“Fazemos companhia aos idosos, levamos ao médico quem precisa, cuidamos do jardim, lemos o jornal ou conversamos apenas porque às vezes é tudo o que é preciso”, conta uma das voluntárias, Fátima.

Criada em 2010 na sequência da intempérie de 20 de Fevereiro, a Associação de Solidariedade Social ‘Monte de Amigos’ tem como missão apoiar jovens, crianças, famílias e valorizar o voluntariado. A IPSS recebeu, esta quarta-feira, a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Paula Margarido quis conhecer de perto a instituição, os seus desafios e projetos futuros. Ao seu lado, a presidente do Instituto de Segurança Social, Nivalda Gonçalves, acompanhou o encontro com a direção da Associação apoiada pelo Governo Regional.

“É louvável o trabalho que estes voluntários e esta associação fazem junto dos nossos idosos, transformando solidão em companhia, apoiando-os nas tarefas e levando-lhes afeto”, observou Paula Margarido.

A Associação disponibiliza ainda aos seus utentes as respostas sociais de atendimento, acompanhamento social, loja social, apoio na procura de emprego e ajuda alimentar, sendo que os beneficiários deste apoio são também voluntários nas campanhas de recolhas de alimentos de instituições como o Banco Alimentar. No futuro, o objetivo da ‘Monte de Amigos’ é crescer, expandir a rede de voluntariado.