Bicampeão Sporting despede-se de Viktor Gyökeres e passa dos 180 milhões de euros em vendas

O bicampeão Sporting bateu o seu recorde de vendas de futebolistas na janela de transferências de verão, com 181,4 milhões de euros (ME) fixos, despedindo-se de Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga nas últimas duas épocas.

Depois de prolongadas negociações entre 'leões' e Arsenal, o avançado sueco rumou ao vice-campeão inglês por 65,8 ME, mais 10,3 ME em objetivos, estabelecendo a 13.ª transferência mais avultada a nível mundial no defeso e a saída mais cara da história do clube de Alvalade, no qual fez 97 golos e 27 assistências em 102 jogos em duas épocas.

Gyökeres proporcionou a quinta venda mais cara de sempre em Portugal e sobressaiu na receita com passes de jogadores do Sporting, que libertou ainda Geovany Quenda, por 50,8 ME, e Dário Essugo, por 22,3 ME, aos ingleses do Chelsea - o extremo continua a representar os 'leões' até ao fim desta época, mas o médio já está no campeão mundial.

O avançado dinamarquês Conrad Harder (Leipzig, 24 ME) também deixou os 'leões', já depois de dois extremos, o inglês Marcus Edwards (Burnley, 10 ME), com cláusula de compra exercida, e Afonso Moreira (Lyon, dois ME), mais dois guarda-redes, o uruguaio Franco Israel (Torino, quatro ME) e o sérvio Vladan Kovacevic (Norwich, 2,5 ME), e o lateral direito Ricardo Esgaio (Karagümrük), com Biel (Atlético Mineiro) a ser emprestado.

Mesmo sem incluir verbas adicionais recebidas com transações de antigos jogadores, o Sporting ultrapassou largamente o recorde de vendas de 139,1 ME, que tinha cifrado em 2022/23, e teve um saldo positivo de 101,6 ME até segunda-feira, último dia do período de inscrições, em contraste com Benfica e FC Porto.

Com 95,5 ME embolsados, as 'águias' transferiram o lateral esquerdo espanhol Álvaro Carreras (Real Madrid, 50 ME), o extremo turco Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe, 22,5 ME) e dois pontas de lança, o brasileiro Arthur Cabral (Botafogo, 12 ME) e o dinamarquês Casper Tengstedt (Feyenoord, seis ME).

João Mário (Besiktas, dois ME), cuja cláusula foi ativada, e o franco-marfinense Soualiho Meité (PAOK Salónica, um ME), ambos médios, também renderam verbas, enquanto o extremo Ángel Di María, bicampeão sul-americano e campeão do mundo pela Argentina, voltou ao Rosario Central em fim de contrato, no ocaso da segunda passagem pela Luz.

O lateral esquerdo David Jurasek e o médio Orkun Kökçü (ambos para o Besiktas), o centrocampista Florentino (Burnley, dois ME) e o extremo Tiago Gouveia (Nice) foram emprestados, fazendo o caminho inverso do médio Renato Sanches (Paris Saint-Germain) e de dois avançados, o italiano Andrea Belotti (Como) e o suíço Zeki Amdouni (Burnley).

O saldo negativo de 10,05 ME do Benfica foi superior aos 34,18 ME do FC Porto, líder isolado da I Liga, cuja receita de 77,17 ME veio dos extremos Francisco Conceição (Juventus, 32 ME) e Gonçalo Borges (Feyenoord, 10 ME), do brasileiro Otávio Ataíde (Paris FC, 17 ME) e de Zé Pedro (Cagliari, dois ME), ambos defesas centrais, do lateral direito João Mário (Juventus, 12 ME) e do ponta de lança espanhol Fran Navarro (Sporting de Braga, 2,7 ME).

Se o central Fábio Cardoso (Sevilha) e o médio Romário Baró (Radomiak Radom) também foram transferidos, o central espanhol Iván Marcano fechou a segunda passagem pelos 'dragões' em fim de contrato, com o ex-companheiro de setor Tiago Djaló (Juventus) e o médio ofensivo Fábio Vieira (Arsenal) a regressarem aos respetivos emblemas de origem.

Cedidos foram o guarda-redes brasileiro Samuel Portugal (Al Akhdoud, 215 mil euros), o avançado anglo-camaronês Danny Namaso (Auxerre, um ME) e três médios, Vasco Sousa (Moreirense), André Franco (Chicago Fire) e o espanhol Iván Jaime (Montréal, 250 mil).

Depois dos 'grandes', o Sporting de Braga foi o quarto com maior verba em transação de jogadores, ao arrecadar 9,90 ME por Roberto Fernández (Espanyol, 6,2 ME), Matheus (Estrela Vermelha, 1,25 ME), Joe Mendes (Samsunspor, 1,2 ME) e pelos emprestados Djibril Soumaré (Sheffield United, um ME) e Ismaël Gharbi (Augsburgo, 250 mil euros).

Félix Correia (Lille, sete ME) e Chico Lamba (Saint-Étienne, seis ME) renderam encaixes significativos a Gil Vicente e Arouca, respetivamente, cenário capitalizado pelo Casa Pia com Ruben Kluivert (Lyon, 3,78 ME), pelo Famalicão com Mirko Topic (Norwich, 3,5 ME), pelo Vitória de Guimarães com Filipe Relvas (AEK Atenas, 3,5 ME), pelo Estoril Praia com Wagner Pina (Trabzonspor, três ME) e pelo AVS com John Mercado (Sparta Praga, três ME).

Ao estrangeiro rumaram ainda nomes como Ricardinho (Santa Clara), Bruno Varela, Toni Borevkovic e João Mendes (Vitória de Guimarães), Enea Mihaj (Famalicão), Pedro Álvaro (Estoril Praia), Andrian Kraev e Pablo Roberto (Casa Pia) ou Kewin Silva, Godfried Frimpong e Rúben Ismael (Moreirense).

Demir Tiknaz (Rio Ave) - que viu o seu ex-capitão Vítor Gomes terminar a carreira -, Weverson, Morlaye Sylla e Jason Remeseiro (Arouca), Kanya Fujimoto (Gil Vicente), Dudu (Nacional), Léo Cordeiro, Leonel Bucca e Alan Ruiz (Estrela da Amadora) ou Guillermo Ochoa, Gustavo Assunção, Lucas Piazón e Zé Luís (AVS) também se despediram.

A primeira janela de inscrições de jogadores para 2025/26 fechou em Portugal e nos cinco principais campeonatos europeus, mas o mercado continua ativo em países como Escócia, Países Baixos, Brasil, Hungria, Áustria, Croácia, Ucrânia, Bélgica, Polónia, Roménia, Suíça, Chipre, Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Grécia, México, Qatar e Emirados Árabes Unidos.