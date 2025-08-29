72 acidentes, 18 feridos e 26 detenções nas estradas da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou, entre os dias 22 e 28 de Agosto, 72 acidentes rodoviários na estradas da Região.

Desses sinistros resultaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave em Machico.

O concelho do Funchal foi o mais acidentado, com 29 sinistros , seguido de Santa Cruz, com 15, e Machico, com 8.

A colisão foi a tipologia mais frequente, com 51 casos, havendo ainda 16 despistes, 1 atropelamento e quatro acidentes não tipificados.

No mesmo período, a PSP realizou operações de fiscalização que levaram à detenção de 26 pessoas por crimes rodoviários.

Dezassete foram apanhadas a conduzir sob o efeito de álcool, duas sem habilitação legal, uma em estado de embriaguez e sem habilitação legal, duas a conduzir com a carta apreendida, uma com um veículo apreendido e três pessoas que se recusaram a efectuar as provas estabelecidas para a detecção de substâncias psicotrópicas.