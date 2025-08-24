Canoa 'Guilherme Figueira' volta a vencer Regata de Canoas da Madeira

A canoa 'Guilherme Figueira' foi a vencedora da 22.ª edição da Regata de Canoas da Madeira, que hoje se realizou na baía do Funchal. Todos os concelhos da Região estiveram representados nesta competição, que contou com a participação de 46 canoas.

Em primeiro lugar ficou a canoa 'Guilherme Figueira' com um tempo de 00:19:46 seguida de 'Rebecca' e de 'Bernardete' com o tempo de 00:20:04 e 00:20:28 respectivamente.

O circuito desta regata teve como ponto de partida o Cais de São Lázaro indo em direcção à Praia da Barreirinha e regressando novamente ao ponto de partida, numa distância de percurso de aproximadamente 2,5 quilómetros, "proporcionando um autêntico «Mar de Canoas no Oceano Atlântico»", refere a organização.

Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira, do Clube Desportivo do Carvalheiro e da Associação da Madeira Desporto para Todos.