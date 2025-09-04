Euro cai mas mantém-se nos 1,16 dólares

O euro caiu esta quinta-feira face ao dólar, afastando-se da barreira dos 1,17 dólares, no dia em que o Banco Central Europeu disse prever que o euro digital possa ser aprovado no 2.º trimestre de 2026.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,640 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,675 dólares.

O euro também baixou em comparação com a libra, mas valorizou relativamente ao iene.

A taxa de câmbio de referência do euro foi fixada pelo Banco Central Europeu (BCE) em 1,1647 dólares.

O BCE disse ontem que prevê que os 27 países da União Europeia aprovem o quadro jurídico que regulamentará a utilização do euro digital, no segundo trimestre de 2026, se decidirem colocar esta moeda em circulação.

Numa audiência perante a Comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, o membro do conselho executivo responsável pelo projeto, Piero Cipollone, confirmou que o BCE concluirá a fase de preparação do euro digital em outubro próximo, mas não prevê que, até lá, os Estados-Membros e o Parlamento Europeu tenham conseguido adotar a legislação que regulamentará a sua utilização.

Além disso, o Instituto de Pesquisa Económica alemão (Ifo) reviu hoje em baixa a sua previsão de crescimento da economia alemã para 2025 e para 2026, fixando-a em 0,2% e 1,3%, respetivamente.

Divisas.................quinta-feira..............quarta-feira

Euro/dólar..............1,1640.................1,1675

Euro/libra..............0,86723................0,86786

Euro/iene...............172,99.................172,70

Dólar/iene..............148,63.................147,93