Acidente no Elevador da Glória é notícia nos principais jornais internacionais

As principais agências de notícias internacionais e alguns dos principais jornais mundiais noticiaram hoje o acidente de quarta-feira com o Elevador da Glória, em Lisboa, que causou, pelo menos, 15 mortos e 23 feridos.

Citando a agência Associated Press (AP), a notícia do descarrilamento era destaque na página 'online' do jornal norte-americano Washington Post.

"As autoridades chamaram-lhe um acidente, o pior da história recente da cidade, e lançou uma sombra sobre o encanto de Lisboa para os milhões de turistas estrangeiros que chegam todos os anos", referiu a AP.

Já a agência France-Presse sublinhou que o Governo decretou um dia de luto nacional, hoje, e que o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito às causas do desastre.

A agência espanhola EFE destacou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou quase toda a agenda para hoje, enquanto a também espanhola Europa Press revelou que, pelo menos, dois cidadãos espanhóis estão entre os feridos.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse ao jornal The Guardian estar em contacto com as autoridades portuguesas e disponível "para prestar assistência consular caso haja cidadãos britânicos afetados".

O jornal lembrou ainda que "Portugal, e Lisboa em particular, tem vivido um boom turístico na última década, com os visitantes a encherem o popular centro da cidade nos meses de verão".

O diário francês Le Monde referiu que "imagens publicadas nas redes sociais minutos depois da tragédia mostram o funicular completamente deslocado, encostado a um muro, na curva ao fundo da rua por onde passava".

O jornal espanhol El Pais recordou que "este não é o primeiro acidente reportado no elevador (...). Outro incidente ocorreu no dia 7 de maio de 2018, devido a uma falha nos serviços de manutenção do funicular, embora o incidente tenha sido resolvido sem vítimas".

João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou pelas 00:10 de hoje na Sic Notícias que o número de feridos era de 23, um aumento face aos 18 inicialmente reportados.

A mesma fonte destacou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto.

O diretor da PJ de Lisboa e Vale do Tejo referiu que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora.

Sobre as nacionalidades envolvidas, João Oliveira informou, na mesma entrevista, que alguns são de nacionalidade estrangeira, o que "aporta um grau de dificuldade para a identificação", sem apresentar dados em concreto.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O elevador é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.