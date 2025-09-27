Regulamento eleitoral chumbado' pelos sócios do Benfica em AG
Os sócios do Benfica chumbaram hoje em Assembleia Geral Extraordinária o Regulamento Eleitoral para as eleições de 2025, marcadas para 25 de outubro, anunciou o clube 'encarnado' no seu sítio oficial.
No Pavilhão Número 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, a proposta da atual Direção, liderada por Rui Costa, foi votada por 665 sócios, com 69,86% a votarem contra e 30,14% a favor.
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.
No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.