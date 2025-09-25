Mourinho avisa que erros cometidos pelo Benfica "não poderão ser repetidos"

O treinador José Mourinho avisou hoje que os erros cometidos pelo Benfica "não poderão ser repetidos" e lamentou o curto tempo para "trabalhar princípios", antes da receção ao Gil Vicente, na I Liga de futebol.

"Vamos cometer mais erros, mas vamos tentar não cometer os mesmos. Quando repetimos erros, ou o nível não é muito alto, ou temos algum problema cognitivo. Daqui a quanto tempo poderemos ver uma equipa com a qual me identifico? Não sei. Jogamos com Chelsea, FC Porto e, depois, o plantel vai para as seleções. Por isso se utiliza a pré-época para trabalhar os princípios. Apanhar uma equipa agora não é fácil, mas amanhã [sexta-feira] já será mais parecido com o que gosto", realçou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da sétima jornada da I Liga, o treinador 'encarnado' parabenizou o seu antigo jogador César Peixoto, líder do Gil Vicente, e afirmou que o belga Lukebakio ainda "não tem gasolina para 90 quilómetros".

"Não tem gasolina para 90 quilómetros. Tem para 45 e, se for um híbrido, ainda vai um bocadinho mais. Se for gasolina, não tem. O dia de hoje, ao nível da fadiga, é o pior. Amanhã já vão aparecer em melhores condições e, após o treino da manhã, decidiremos, mas estou convicto de que não tem gasolina para 90 quilómetros", frisou.

Com o médio argentino Enzo Barrenechea castigado, é garantido que Mourinho vai mexer no 'onze' inicial, abordando ainda o caso de Richard Ríos, que será titular no meio-campo, apesar das críticas que tem recebido dos adeptos do clube lisboeta.

"Vejo razões para o ajudar muito e tentar tirar o melhor dele, tentando não lhe pedir coisas que tem dificuldade em fazer. Vejo razões para estar perto dele, protegê-lo ao máximo e tentar que mostre o que de bom tem e que esconda o que de menos bom tem", referiu.

De resto, Mourinho lembrou que o internacional colombiano também está a ser mais focado pelos adeptos face aos 27 milhões de euros que o Benfica pagou ao Palmeiras pela transferência do médio.

"O jogador entra sempre em campo com um autocolante nas costas com os milhões que se pagaram pela sua transferência e não vou ser eu a criar pressão no jogador. Tentarei que os seus níveis de confiança subam e vai jogar", sublinhou.

Mourinho negou ainda qualquer interesse no avançado francês Karim Benzema e considerou o lateral Obrador o jogador do plantel que menos conhece, antes de justificar as declarações recentes sobre a arbitragem do encontro com o Rio Ave (1-1).

"Se não posso criticar o trabalho de um árbitro da mesma maneira que milhões de pessoas criticam o meu trabalho, não penso que seja muito democrático. Eu sinto que não fiz nada que justifique nenhum tipo de ação [da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol], seja ela disciplinar ou para analisar em profundidade as palavras. Disse só que é o futebol dos dias de hoje. Se quiserem ser objetivos e dizer que é proibido falar dos árbitros, tornaria a nossa missão mais fácil", expressou o treinador natural de Setúbal, de 62 anos.

O Benfica, terceiro classificado, com 14 pontos, recebe o Gil Vicente, quarto, com 13, às 20:15 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, na partida de abertura da sétima jornada que terá a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.