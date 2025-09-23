Benfica de Mourinho recebe Rio Ave em busca do segundo lugar

O Benfica recebe hoje o Rio Ave, na estreia caseira de José Mourinho, em busca de saltar para o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, em encontro em atraso da primeira jornada da prova.

Devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, a receção dos 'encarnados' aos vila-condenses só agora se realiza, com o Benfica voltar à Luz, que sentenciou Bruno Lage, face ao empate com o Santa Clara e ao desaire com o Qarabag.

Com a queda de Lage, regressou, 25 anos depois, Mourinho, que se estreou com um triunfo por 3-0 no reduto do AVS, no sábado, e, agora, vai disputar o primeiro jogo como técnico do Benfica na nova Luz, já que, na anterior passagem, em 2000, o palco ainda era o estádio antigo.

Os 'encarnados' estão invictos no campeonato, com quatro vitórias e um empate, enquanto o conjunto de Vila do Conde, orientado pelo grego Sotiris Silaidopoulos, ainda não ganhou, tendo perdido os dois últimos jogos, após três empates.

A formação da Luz parte para o jogo do terceiro lugar, a dois pontos do Sporting e a cinco do líder 100% vitorioso FC Porto, enquanto o Rio Ave segue em 16.º, em lugar de play-off.

O encontro entre o Benfica e o Rio Ave, em atraso da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se hoje, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Sérgio Guelho, da AF Guarda.

Resultados da primeira jornada:

- Sexta-feira, 08 ago:

Casa Pia -- Sporting, 0-2 (0-1 ao intervalo)

- Sábado, 09 ago:

Nacional - Gil Vicente, 0-2 (0-2)

Arouca -- AVS, 3-1 (1-0)

- Domingo, 10 ago:

Famalicão - Santa Clara, 3-0 (2-0)

Sporting de Braga -- Tondela, 3-0 (2-0)

Moreirense - Alverca, 2-1 (1-1)

- Segunda-feira, 11 ago:

Estoril Praia - Estrela da Amadora, 1-1 (1-0)

FC Porto - Vitória de Guimarães, 3-0 (2-0)

- Terça-feira, 23 set:

Benfica - Rio Ave, 20:15