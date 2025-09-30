Turista sofre queda no Caldeirão Verde
Uma mulher de 81 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu, ao início desta tarde, pelas 12h45, uma queda da própria altura enquanto percorria a levada do Caldeirão Verde.
Para o local foram mobilizados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por dois veículos, para proceder ao resgate da vítima.
Por ter batido com a cabeça no chão e apresentar ferimentos, os elementos da corporação realizaram o seu transporte para o centro de saúde local.
