Turista sofre queda no Caldeirão Verde

Uma mulher de 81 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu, ao início desta tarde, pelas 12h45, uma queda da própria altura enquanto percorria a levada do Caldeirão Verde. 

Para o local foram mobilizados oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, apoiados por dois veículos, para proceder ao resgate da vítima. 

Por ter batido com a cabeça no chão e apresentar ferimentos, os elementos da corporação realizaram o seu transporte para o centro de saúde local. 

