SANAS resgatou turista no Caniçal

Um turista de nacionalidade alemã, com cerca de 30 anos, foi ontem resgatado pelo SANAS Madeira após ter percorrido a Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

O homem apresentava fortes dores lombares. Foi auxiliada pela tripulação da embarcação salva-vidas e transportada até à marina do ‘Dreams Madeira Resort’, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico.

Foi depois transportado para o centro de saúde local.