VII Regata Porto Santo Line contou com participação de oito veleiros e 47 tripulantes

A VII Regata Porto Santo Line decorreu entre os dias 14 e 17 de Agosto, contando com a participação de oito veleiros e 47 tripulantes. A cerimónia de entrega de prémios aconteceu na passada sexta-feira, dia 19 de Setembro, no Clube Naval do Funchal.

A cerimónia contou com a presença do administrador executivo da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, empresa patrocinadora da prova, bem como da Direção do Clube Naval do Funchal e das tripulações participantes.

O evento foi organizado em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira e contou com duas etapas. Uma primeira fase ligou Santa Cruz, na Madeira, à Ilha do Porto Santo, enquanto a segunda percorreu o trajecto inverso, da baía do Porto Santo até à Madeira.

Na Classe ORC e à geral, o vencedor foi o Frederica Devonia, de Martim Cardoso (CNF).

Na Classe ORC C, o 1.º lugar foi para o Marujo, de Miguel Sá (ANM), o 2.º para o Guanche, de Fidélio Gomes (CNS), e o 3.º para o Prodigal Daughter, de Pedro Galvão (CNF).

Já na Classe de Promoção, o triunfo pertenceu ao Amuras II, de Marco Gamelas (CNF).