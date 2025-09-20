Fogo em casa desabitada no Funchal mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados às 11h56 de hoje para um incêndio que deflagrou numa casa desabitada, localizada na Rua Doutor Gastão de Deus Figueira, no Funchal.

A corporação mobilizou 8 elementos e dois veículos para o local para combater as chamas.

Os elementos conseguiram extinguir rapidamente o foco de incêndio.