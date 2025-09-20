 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Fogo em casa desabitada no Funchal mobiliza bombeiros

None
Foto Arquivo

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados às 11h56 de hoje para um incêndio que deflagrou numa casa desabitada, localizada na Rua Doutor Gastão de Deus Figueira, no Funchal. 

A corporação mobilizou 8 elementos e dois veículos para o local para combater as chamas. 

Os elementos conseguiram extinguir rapidamente o foco de incêndio. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo