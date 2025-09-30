Madeira Ocean Challenge junta 260 atletas de nove países

Cerca de 260 atletas, em representação de nove países, participam no próximo fim-de-semana na edição 2025 do Madeira Ocean Challenge, uma competição de canoagem de mar que faz parte do calendário da Federação Internacional de Canoagem e da Federação Portuguesa de Canoagem, neste caso através da disputa da Taça de Portugal e da Taça de Portugal de Esperanças.

Na apresentação da competição, realizada hoje, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, começou por elogiar o trabalho de liderança da Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM), pautado "pela promoção de diferentes eventos, alguns deles de dimensão internacional" e que colocam a Madeira "a outro nível de competição".

O governante destacou, ainda, a capacidade descentralizadora do evento, que "dá uma dimensão geográfica e espacial diferente a esta iniciativa", bem assim o facto de se dirigir a diversas faixas etárias, ao agrupar competições para os mais novos e para os mais experientes e credenciados, o que envolve "um leque bastante variado de atletas".

Eduardo Jesus expressou, por outro lado, que este tipo de competição "qualifica a Madeira como destino", demonstrando que a Região tem "capacidade de promover, organizar e concretizar, e simultaneamente nos colocar a par de outros tantos destinos que lutam ferozmente pela realização de eventos desta natureza".

A terminar, o secretário de Turismo, Ambiente e Cultura lembrou que "através da canoagem há uma prática desportiva que se enquadra bem no espírito do nosso produto Madeira Ocean Trail, que tem acima de tudo a ver com a forma responsável de, através do desporto, fruir a natureza".

O programa do Madeira Ocean Trail arranca pelas 10 horas de sábado (dia 4), com a realização da Taça de Portuguesa de Esperanças de Canoagem Mar, que irá realizar-se ou na Calheta ou em Machico, dependendo das condições de mar que se verificarem.

Nesse mesmo dia, mas à tarde, a partir das 14 horas, realiza-se a competição principal, que é também a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, destinada aos consagrados, cujo percurso também dependerá das condições que se fizeram sentir: ou ligando Machico ao Funchal ou então entre a Calheta e a capital madeirense, num percurso entre 20 a 30 quilómetros.

No dia 5 de Outubro, domingo, realiza-se o Madeira Surfski Lifesaving, uma competição espectáculo que decorrerá na Praia do Seixal.