Isaac Nader e Pedro Pichardo candidatos a melhor atleta europeu de 2025
Os portugueses Isaac Nader, campeão mundial dos 1.500 metros, e Pedro Pablo Pichardo, que conquistou pela segunda vez a medalha de ouro no triplo salto, estão entre os 10 nomeados para melhor atleta europeu do ano, anunciou hoje a European Athletics.
Os dois atletas lusos concorrem com outros cinco campeões do mundo na capital japonesa, casos dos suecos Armand Duplantis, no salto com vara, com recorde do mundo, Daniel Stahl, no lançamento do disco, o italiano Mattia Furlani, do salto em comprimento, o alemão Leo Neugebauer, no decatlo, e o francês Jimmy Gressier, nos 10.000 metros e bronze nos 5.000.
Além destes campeões, são ainda candidatos ao título de melhor atleta do ano o vice-campeão do mundo do lançamento do disco, o lituano Mykolas Alkekna, e os noruegueses Jakob Ingebrigtsen, campeão europeu dos 1.500 metros e dos 3.000 em pista curta, e Sander Skotheim, campeão da Europa e do mundo 'indoor' no heptatlo e desclassificado no decatlo em Tóquio2025.
As votações decorrem na página do organismo que rege o atletismo europeu na Internet, valendo um quarto da pontuação, tanto quanto as escolhas dos membros das federações, da comunicação social e do painel de peritos da European Athletics.
Duplantis foi o vencedor deste galardão em 2024, sucedendo a Ingebrigtsen, com quem dividiu o título em 2022.
Em simultâneo, decorre a votação para melhor atleta feminina do ano, tendo como candidatas a italiana Nadia Battocletti, as neerlandesas Femke Bol, Jessica Schilder e Jorinde Van Klinken, a britânica Georgia Hunter-Bell, a suíça Ditaji Kambundji, a irlandesa Kate O'Connor, a espanhola María Pérez, a eslovena Tina Sutej e a ucraniana Yaroslava Mahuchikh, vencedora em 2024, depois de dois triunfos seguidos de Bol.
A European Athletics vai ainda premiar as 'rising stars' do ano, com o espanhol Joan Querol, o alemão Owe Fischer-Breiholz, o norueguês Hakon Moe Berg, o francês Elijah Pasquier, o checo Michal Rada, o búlgaro Bozhidar Saraboyukov, o italiano Matteo Sioli, o húngaro Armin Szabados, o polaco Hubert Troscianka e o neerlandês Jarno Van Daalen, como esperanças.
As italianas Kelly Doualla e Erika Saraceni, as espanholas Sofia Santacreu e Jil Sánchez, a britânica Innes FitzGerald, a norueguesa Henriette Jaeger, a croata Jana Koscak, a estónia Allika Inkeri Moser, a romena Alexandra ?tefania U?a e a suíça Audrey Werro são as candidatas a este prémio para as principais promessas de 2025.