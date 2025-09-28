Tiroteio em igreja Mórmon nos EUA faz um morto e nove feridos

Um tiroteio numa igreja Mórmon no estado norte-americano do Michigan provocou hoje um morto e nove feridos, informaram as autoridades que confirmaram também a morte do atirador.

O tiroteio aconteceu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, cerca de 80 quilómetros a norte da cidade de Detroit, afirmou o chefe da polícia de Grand Blanc Township, William Renye.

O homem armado disparou no interior da igreja durante a missa, antes de alegadamente incendiar o edifício e ser morto pelos polícias, adiantaram as autoridades.

A polícia informou que não existe qualquer ameaça atual para o público, mas não divulgou pormenores sobre o estado de saúde dos feridos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu ao tiroteio classificando-o como "outro ataque contra cristãos".

"O suspeito está morto, mas ainda há muito a saber. Parece tratar-se de mais um ataque dirigido contra cristãos nos Estados Unidos (...). Esta epidemia de violência no nosso país tem de parar imediatamente!", escreveu na sua rede social Truth, menos de três semanas após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk.

A igreja, rodeada por um parque de estacionamento e um grande relvado, está localizada perto de áreas residenciais e de uma igreja das Testemunhas de Jeová em Grand Blanc.

A comunidade de cerca de 8.000 pessoas fica nos arredores da cidade de Flint.

Também a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, reagiu num comunicado, sublinhando que estes atos de violência são inaceitáveis, "especialmente em locais de culto".

O tiroteio ocorreu na manhã seguinte à morte de Russell M. Nelson, o mais antigo líder de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aos 101 anos.

O próximo líder da religião, conhecida amplamente como a igreja Mórmon, deverá ser Dallin H. Oaks, de acordo com o protocolo da igreja.