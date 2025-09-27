Criança e homem feridos após embate de carro contra árvore

Uma criança de 7 anos e um homem com menos de 40 anos ficaram feridos esta tarde após o embate da viatura em que seguiam, na Estrada Monumental, no Funchal, contra uma árvore.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o acidente na zona da 'reta da Aripan', onde as duas vítimas do acidente se queixavam de dores no tórax (a criança) e no braço (o adulto).

Foram mobilizadas duas ambulâncias para o local.