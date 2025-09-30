Mercado da Penteada comemora 37 anos de existência

O Mercado Municipal da Penteada comemora, esta terça-feira, 37 anos de existência e, por isso, realizou-se uma cerimónia simbólica nesse espaço emblemático da freguesia de São Roque. A sessão contou com a presença da vereadora Ana Bracamonte, em representação do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

Em dia de aniversário, a vereadora dirigiu uma palavra de apreço a todos os comerciantes e clientes que, ao longo destes 37 anos, têm mantido a dinâmica e a identidade do mercado. Em nome do executivo, deixou os mais sinceros parabéns e desejou que viessem muitos mais anos de vitalidade, ao serviço da comunidade e da economia local.

O Mercado Municipal da Penteada foi inaugurado em 1988 e surgiu como resposta às necessidades daquela zona residencial, em crescimento. Ao longo das últimas três décadas e meia, o espaço resistiu à evolução dos tempos e, hoje, é considerado uma das referências mais emblemáticas da freguesia de São Roque.

