António Gonçalves denuncia existência de muitos "perfis falsos" para desunir o PSD

António Gonçalves reconheceu que, em partidos da dimensão do PSD, é natural existirem processos internos que podem gerar divisões e expectativas goradas. Explicou ainda que houve diálogo com Fernando Góis e com Miguel Albuquerque, que resultou na construção de um projecto comum, coeso e forte.

Assumiu que, numa fase inicial, ponderou uma candidatura independente, chegando a recolher assinaturas e a ter nomes definidos, sendo João Carlos Gouveia o candidato à Assembleia Municipal. No entanto, essa via nunca foi formalizada no tribunal, porque prevaleceu a capacidade de diálogo e a união dentro do PSD.

António Gonçalves acusou a oposição de tentar transformar a ideia de desunião social-democrata na sua principal bandeira política, precisamente porque não tem um projecto alternativo para São Vicente. Garantiu que não se deixará arrastar para polémicas alimentadas por perfis falsos ou campanhas de maledicência, sublinhando que a sua prioridade é apresentar um projeto sólido, com equipas experientes, preparadas e com valor para governar o concelho.

Os adversários refutaram qualquer campanha de difamação através de perfis falsos. José Carlos Gonçalves admitiu "escrever muito no facebook" mas que dá sempre à cara.