Quando a neve começa a cair e as luzes cintilam pelas ruas, a Europa transforma-se num verdadeiro conto de fadas. E não há nada mais encantador do que os mercados de Natal, espalhados de norte a sul, cada um com a sua magia própria.

Sabores tradicionais – vinhos quentes aromatizados, bolachas de gengibre, castanhas assadas e outras delícias típicas da época;

Artesanato único – peças feitas à mão que são o presente perfeito para quem mais gostas;

Ambiente mágico – músicas natalícias, decorações de sonho e aquela sensação acolhedora que só esta altura do ano transmite;

Experiências inesquecíveis – seja a patinar no gelo, a explorar praças históricas iluminadas ou a sentir o cheiro a canela no ar.

De Viena a Riga, de Praga a Berlim, cada mercado tem a sua essência, e esta é a oportunidade perfeita para viver de perto esta tradição centenária.

Junte-se à Intertours nesta viagem e descubra por que os Mercados de Natal europeus são considerados dos mais belos do mundo.

Partidas: Dezembro 2025

3 dias / 2 noites

Bruxelas - desde 315 euros

Praga - desde 325 euros

Viena - desde 330 euros

4 dias / 3 noites

Riga - desde 775 euros

Vilnius - desde 775 euros

Tallinn - desde 795 Euros

Berlim e Dresden - desde 940 Euros

Zurique, Lucerna e Lago Constança - desde 1 099 euros

5 dias / 4 noites

Alsácia – Colmar e Estrasburgo | desde 1 755 euros

As Luzes de Natal em Riga e Vilnius - desde 1 195 euros

7 dias / 6 noites

Grandes Cidade Imperiais - desde 1 195 euros

Alemanha - desde 1 645 euros

9 dias / 8 noites

Áustria e Baviera - desde 2 499 euros

Os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea a partir de Lisboa, número de noites de alojamento e regime do mesmo conforme programa/destino escolhido, visitas ou circuitos consoante o programa/destino escolhido, transferes de chegada e partida conforme programa/destino escolhido, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio) e seguro.

Não estão incluídos os voos Funchal – Lisboa- Funchal, despesa de reserva, bebidas, bagagem de porão, taxas de cidade, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

