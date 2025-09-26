Semana dedicada ao Turismo teve o Mercado dos Lavradores como palco central

Promover a identidade cultural madeirense, apresentar os produtos locais de qualidade que a região tem e destacar a importância de um turismo sustentável e autêntico, foram alguns dos objectivos da Câmara Municipal do Funchal que, ao longo dos últimos cinco dias dinamizou um vasto programa comemorativo do Dia Mundial do Turismo, que culminou esta sexta-feira, 26 de setembro, com a cerimónia de entrega das Distinções Municipais Turísticas.

Funchal distingue contributos de excelência para o Turismo António Trindade, empresa Teleféricos da Madeira e Associação Barmen da Madeira galardoados com a ‘Distinção Turística Municipal’

A semana comemorativa, que teve o Mercado dos Lavradores como palco central, incluiu um leque diversificado de atividades abertas ao público. Desde exposições, demonstrações de artesanato ao vivo, visitas guiadas sensoriais, a programação permitiu aos visitantes experienciar a autenticidade dos produtos e tradições locais. Estes eventos não apenas consolidaram o Mercado dos Lavradores como um pilar vivo da cultura e economia funchalense, mas também reforçaram o compromisso municipal com uma estratégia turística que valoriza a qualidade, a sustentabilidade e os agentes locais como pilares fundamentais para o desenvolvimento contínuo do destino Funchal.