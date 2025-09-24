Raimundo Ramos com um dos frigoríficos mais fiáveis do mercado

Pense no caos de uma semana normal. Trabalho, família, refeições, planos de última hora. Agora, idealize um frigorífico que pode ser um aliado na sua rotina. O TEKA, disponível na Raimundo Ramos, é a escolha certa para um dia-a-dia mais simples, mais organizado e, acima de tudo, mais fresco.

Com este frigorífico nunca mais vai precisar de se preocupar com os blocos de gelo que tendem a se formar no congelador ou perder tempo a limpar pingos de água, graças à tecnologia Total No Frost.

Além disso, cabe tudo. Com 490 litros de capacidade – 334 para o refrigerador e 156 para o congelador –, pode finalmente esquecer o dilema de onde enfiar as caixas de comida e os iogurtes da família inteira.

A somar a isto, este modelo conta com um acabamento em inox anti-manchas e um painel de comandos electrónico com display na porta, que permite ajustar facilmente as temperaturas. Possui ainda sete prateleiras de vidro, oito prateleiras de porta, depósito automático com filtro e ‘Função Férias’ e ECO.

As dimensões estão fixadas em 178,8 centímetros de altura, 89,5 centímetros de largura e 74,5 centímetros de profundidade. E agora, a melhor parte. A Raimundo Ramos já nos habitou aos seus descontos e esta semana dá destaque a este frigorífico que passou de 1.857,80 uros para 1.616,29 euros.

