Daniel Ferreira é Campeão Nacional Júnior Max

O piloto madeirense Daniel Ferreira sagrou-se Campeão Nacional Júnior Max, na competição que decorreu no fim-de-semana passado, no Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral. Quatro representantes da Região chegaram a lutar pelos títulos nacionais.

Com esta conquista, Daniel Ferreira ganhou acesso às Finais Mundiais Rotax, que se disputarão em Sakhir, no Bahrain, de 29 de Novembro até 6 de Dezembro. Na mesma categoria, Afonso Pires concluiu a prova no 12.º lugar, após um fim de semana sempre dentro da luta do pelotão intermédio.

De acordo com nota à imprensa, na categoria Micro Max, Thiago Carvalhais chegou ao Bombarral ainda com possibilidades de lutar pelo título, mas não conseguiu atingir os seus intentos, mas terminou a prova no 6.º lugar, assegurando mais uma presença sólida no top 10. O Campeão Nacional da Micro Academy, Dilan Faria, também representou a Madeira na Micro Max, alcançando o 9.º posto, mostrando evolução e capacidade de se bater entre os mais jovens talentos.

Na Sénior Max, Bruno Ponte, antigo Campeão Nacional Rotax Sénior Max, voltou a mostrar toda a sua experiência e rapidez no seu ano de regresso a tempo inteiro a esta categoria, garantindo um valioso 2.º lugar nesta jornada. O Campeão em título da Sénior Max, João Dinis também entrou para esta jornada com hipóteses de revalidar o título. Contudo e apesar de conquistar a pole position em piso molhado, uma dupla penalização na corrida 1 e alguma falta de competitividade em seco não permitiram o piloto madeirense ir além do 6.º lugar, insuficiente para garantir os seus intentos. Já Nicole Ferreira fechou a sua participação na 18.ª posição, depois de um fim de semana exigente numa grelha com mais de vinte participantes.

Na DD2 Sénior, Moriano de Canha foi outro dos pilotos da Madeira que chegou ao Bombarral ainda com aspirações ao título, mas não foi possível concretizar o principal objetivo, tendo concluído a prova na 3.ª posição. Na DD2 Master, João Dias assegurou o 4.º lugar. Contudo, importa referir que as classificações finais das categorias DD2 permanecem suspensas devido ao protesto de um concorrente, aguardando-se decisão oficial.