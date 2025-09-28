Nacional com importante vitória na 'Pedreira'
O Nacional venceu, esta tarde, por 1-0, na casa do Braga, em jogo referente à 7.ª jornada da I Liga.
No Estádio Municipal de Braga, os madeirenses chegaram cedo ao golo da vitória, logo aos 6 minutos, por intermédio de Jesús Ramírez, que surgiu no coração da área a encostar para o 0-1.
Com este resultado, o Nacional ascende ao 13.º lugar da classificação. Na próxima jornada, a equipa alvinegra recebe, no Estádio da Madeira, o Moreirense, no dia 4 de Outubro (sábado), às 15h30.