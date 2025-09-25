Miguel Fonseca é o árbitro do SC Braga- Nacional
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Miguel Fonseca, 29 anos, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo SC Braga- Nacional, encontro da sétima jornada da I Liga que está marcado para domingo, às 18 horas. Na presente temporada, este é primeiro jogo da I Liga que o árbitro portuense apita. Miguel Fonseca foi o árbitro do recente jogo Belenenses (2)-Marítimo (0) da segunda eliminatória da Taça de Portugal, partida que ditou a eliminação da equipa verde-rubra.