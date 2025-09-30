Estatística está recrutar novos entrevistadores

A Direção Regional de Estatística da Madeira tem a decorrer, até 9 de Outubro, um processo de recrutamento de entrevistadores para a recolha presencial do próximo Inquérito às Despesas das Famílias (IDF). "Trata-se de uma operação estatística de grande relevância, uma vez que permite obter indicadores sobre o volume e estrutura das despesas das famílias madeirenses", explica em nota à imprensa.

A recolha destes dados vai acontecer ao longo de um ano, com início previsto para a primeira quinzena de Dezembro, através de entrevistas presenciais.

Os candidatos devem ter, no mínimo, o 12.ª ano de escolaridade, conhecimentos de informática e facilidade de comunicação interpessoal. Além disso, é necessária disponibilidade para trabalhar entre 2 a 4 horas ao final do dia e aos fins-de-semana. A posse de viatura própria será valorizada.

"Para a contratação, os interessados deverão inscrever-se nas Finanças como trabalhadores independentes, comprovar a inexistência de dívidas fiscais e à Segurança Social e não estar aposentados pela Caixa Geral de Aposentações, nem reformados pelo Regime de Segurança Social", explica, acrescentando que o recrutamento acontece através da plataforma recrutamento.ine.pt.

Será dada preferência a candidatos residentes nos municípios da Calheta, Câmara de lobos, Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santa Cruz, zonas onde existe maior necessidade de entrevistadores. A selecção será feita por um técnico do INE, através de entrevistas de grupo presenciais.

"Os candidatos selecionados poderão ser convidados a participar futuramente em outras operações estatísticas, tanto para a recolha telefónica como presencial", termina.