Sete objectivos estratégicos marcam novo plano da MPE

A Madeira Parques Empresariais (MPE) actualizou o seu Plano de Dinamização, originalmente de 2016, com o objectivo de adaptá-lo ao contexto actual e reforçar a sua execução. A coordenação do trabalho esteve a cargo de Carlos Morgado, sócio de consultoria da PKF Portugal.

“ O mais importante é reforçar a accountability da administração, com um cronograma claro para cumprir os objectivos estratégicos”, disse Morgado.

O plano estabelece sete objectivos estratégicos, incluindo rentabilização da actividade da MPE, promoção da imagem, transição energética e digital, e aprofundamento das relações com stakeholders. Uma das novidades é a atenção à diáspora madeirense, particularmente na Venezuela e na África do Sul, como potencial mercado para investimento.

Não está prevista expansão da capacidade dos parques, mas sim medidas para aumentar a ocupação e a rentabilidade. O estudo também sugere ajustes nas taxas de manutenção para cobrir custos e incentivos direccionados a sectores estratégicos, como hotelaria, aquacultura e startups.

“O plano serve como guideline e pode ser adaptado ao longo do tempo, desde que os objectivos estratégicos sejam cumpridos”, explicou Morgado.

Na costa norte, onde a taxa de ocupação é (muito) mais baixa, o plano já identifica empresas de apoio à hotelaria e à aquacultura, e prevê aproveitar oportunidades ligadas a grandes projectos, como o campo de golfe da Ponta do Pargo, para captar investimento adicional.