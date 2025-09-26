O novo Renault 4 já chegou!
Ver Galeria
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada.
Com carregamento rápido de 15% a 80% em 30minutos*, experimente uma nova liberdade de movimento. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20 metros e capacidade de 420 litros, mais do que um novo companheiro, é o ideal para cada estrada.
Liberté 4 ever**.
*num carregador de 100KW
**Liberdade para sempre
O seu concessionário Renault no Funchal:
AUTO ZARCO
Estrada de São João, 24 | 291 743 421 | [email protected] |
www.autozarco.pt
Dias úteis: 9h00-12h30 e 14h00-19h00
Sábados: 10h00-13h00