DGS apela para vacinação contra a gripe de crianças entre os seis e os 23 meses

O subdiretor-geral da Saúde apelou hoje aos pais para que vacinem contra a gripe os seus bebés e crianças entre os seis meses e os dois anos, para prevenir casos graves da doença e evitar internamentos.

A vacinação gratuita contra a gripe foi este ano alargada a todas as crianças dos 6 aos 23 meses de idade, no âmbito da campanha sazonal outono-inverno 2025-2026, que arranca hoje em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em 2.500 farmácias, prolongando-se até 30 de abril de 2026.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda ainda a vacinação das crianças entre os dois e os cinco anos para prevenção de doença grave. Nestes casos, a vacina é comparticipada.

A autoridade de saúde justifica esta decisão com dados nacionais que demonstram que "esta faixa etária apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos equiparáveis às registadas entre pessoas mais idosas".

Em declarações à agência Lusa, o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, sublinhou que esta recomendação não é exclusiva de Portugal, referindo que "há outros países da União Europeia e, por exemplo, o Reino Unido, que não está na União Europeia, que também recomendam a vacinação da gripe para crianças".

O responsável explicou que as crianças podem desenvolver "doença grave, que muitas vezes causa internamento", embora, "felizmente, não cause morte, como nos mais idosos".

"É um evento extremamente raro", afirmou André Peralta Santos.

Além dos internamentos causados diretamente pela gripe, o subdiretor-geral alertou para o risco de infeções secundárias.

"Depois do episódio de gripe, muitas vezes as crianças têm outras infeções bacterianas, porque ficam mais vulneráveis a estas infeções (...) e aquilo que está comprovado é que temos uma vacina segura, que consegue proteger estas crianças de episódios de gripe, de forma a passarem o inverno com menos doença", defendeu.

Perante esta realidade, o subdiretor-geral da Saúde deixou "um apelo a todos os pais" para que vacinem os seus bebés e crianças dos seis meses aos dois anos com a vacina da gripe.

"Podem ligar para o seu centro de saúde ou, eventualmente, receber uma chamada do seu enfermeiro de família para agendar a vacinação, se assim o entenderem", disse, ressalvando que "a vacinação é sempre uma escolha livre".

Relativamente às crianças entre os dois e os cinco anos, aconselhou a falarem com o médico de família ou o pediatra que acompanha a criança, para discutirem a vacinação.

Caso optem por vacinar, "é passada uma receita" da vacina contra a gripe que pode ser administrada no centro de saúde.