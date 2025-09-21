Gil Vicente tenta terceira vitória consecutiva na recepção ao Estoril Praia

O Gil Vicente procura hoje a terceira vitória seguida na I Liga de futebol na receção ao Estoril Praia, em jogo da sexta jornada, no dia em que o interino Luís Silva se vai estrear no Estrela da Amadora.

A formação de Barcelos, que vem de duas vitórias consecutivas, soma 10 pontos e vai enfrentar um Estoril Praia, com cinco, que venceu na última jornada pela primeira vez no campeonato.

Já o Estrela da Amadora, que viu sair o técnico José Faria esta semana, vai ser orientado de forma interina por Luís Silva na visita ao Tondela, num duelo entre duas equipas que ainda não venceram na competição

No outro jogo do dia, o Casa Pia, com seis pontos somados, recebe o Famalicão, formação que já tem 10.

A jornada fecha na segunda-feira, com a receção do bicampeão Sporting ao Moreirense, num confronto entre duas equipas que somam 12 pontos, ambas com quatro vitórias e uma derrota.

Programa e resultados da 6.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 set:

Rio Ave - FC Porto, 0-3

- Sábado, 20 set:

Santa Clara - Alverca, 2-1

Nacional - Arouca, 1-2

AVS - Benfica, 0-3

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 1-1

- Domingo, 21 set:

Tondela - Estrela da Amadora, 15:30

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00

Casa Pia - Famalicão, 20:30

- Segunda-feira, 22 set:

Sporting - Moreirense, 20:15