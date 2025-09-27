Novo secretário da Mesa do parlamento proposto pelo Chega falha a eleição

O deputado do Chega Francisco Gomes falhou hoje a eleição para novo secretário da mesa da Assembleia da República, para ocupar o lugar de Gabriel Mithá Ribeiro, tendo tido 98 votos a favor, 61 brancos e 18 nulos.

O anúncio dos resultados foi feito no final do plenário de hoje, tendo sido declarado "não eleito" e o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, referido que terá que ser feita uma nova eleição que poderá acontecer na próxima sessão caso haja candidato apresentado.

O Chega tinha proposto que o deputado Francisco Gomes substituísse Gabriel Mithá Ribeiro como secretário da Mesa do parlamento, após a renúncia ao mandato do deputado de Leiria, disse então à Lusa fonte oficial do partido.

Francisco Gomes foi eleito deputado pelo círculo eleitoral da Madeira pelo Chega na atual e na anterior legislatura, mas já tinha sido eleito anteriormente, na XII legislatura, pelo PSD.

Segundo o regimento da Assembleia da República, em relação à eleição da mesa, "consideram-se eleitos os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções", ou seja pelo menos 116.

Nesta eleição de Francisco Gomes votaram 177 deputados dos 230 que compõe a Assembleia da República, com apenas 98 votos a favor, 61 brancos e 18 nulos.

Na segunda-feira, o grupo parlamentar do Chega anunciou que o deputado Gabriel Mithá Ribeiro pediu a renúncia ao mandato de deputado, sendo substituído por Rui Fernandes, mas não revelou os motivos desta decisão.

Mithá Ribeiro foi eleito deputado na XV, XVI e XVII legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria, tendo sido reconduzido como secretário da mesa da Assembleia da República em junho passado, depois das eleições legislativas antecipadas.