José Abreu, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ponta do Sol, na sua intervenção no debate da TSF-Madeira, também apontou falhas ao mandato de Célia Pessegueiro (PS) e ao tempo da governação do PSD: “por parte da Câmara, tudo se faz em vésperas das eleições”.

O candidato considerou que “foi muito difícil” formar a equipa, porque “há muita gente com medo de dar a cara”, e sublinhou que “a minha lista são poucos e bons”. Reconheceu limitações: “não tenho uma equipa forte com doutores, engenheiros e arquitectos para derrubar o PS e o PSD”, acrescentando que “gosto de ser muito realista e honesto com as pessoas”.

No diagnóstico ao mandato, José Abreu reconheceu obras de pavimentação, mas criticou promessas não cumpridas do PSD, como a estrada abaixo da igreja do Carvalhal, e acusou a política local de se focar em “discursos e guerra política da Ponta do Sol”. Lamentou ainda a “falta de respeito no Dia do Concelho”, afirmando que tanto o PSD como o PS aproveitaram a data para fazer campanha eleitoral.