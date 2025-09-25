Candidatos de Santa Cruz apontam habitação, saneamento e acessibilidades como prioridades

No debate da TSF-Madeira, os candidatos à Câmara Municipal de Santa Cruz traçaram os pontos-chave do que consideram as prioridades para o próximo mandato, com destaque para habitação, saneamento e mobilidade, áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do concelho.

Pedro Diniz (PS) sublinhou "não é difícil fazer mais do que aquilo que tem sido feito" nos últimos anos. Segundo o candidato, a habitação é a prioridade do PS, apontando a dificuldade crescente de arrendar ou comprar casa no concelho. "O alojamento local substituiu arrendamento de longa duração. Hoje, não há jovens nem famílias que consigam suportar rendas de 1.000 euros ou mais, quando o salário médio é 1.200 euros. A solução passa por envolver o sector público, privado e cooperativo".

Para o socialista, a mobilidade também exige atenção, com necessidade de uma nova via rodoviária e de transporte público eficiente, propondo um projecto-piloto de metrobus no Caniço, com bolsas de estacionamento ao longo do trajecto.

Deixo uma mensagem de esperança aos eleitores. Esperança em um futuro melhor, em uma Santa Cruz que possa viver melhor, com qualidade de vida e gestão autárquica responsável. As pessoas sabem que onde o Partido Socialista governa, as pessoas vivem melhor. Já chega de 50 anos do mesmo e deste marasmo que Santa Cruz se tornou. Pedro Diniz, candidato do PS

Saturnino Sousa (PSD/CDS) destacou igualmente a habitação como prioridade, defendendo a suspensão temporária de novas licenças de alojamento local em determinadas zonas até o mercado reequilibrar. Não obstante, também considerou "urgente a revisão do Plano Director Municipal (PDM)", lembrando que o documento entrou em vigor em 2004 e que bloqueia investimentos e impede o planeamento. "O PDM devia ter sido revisto em 2014. A habitação é fundamental. Precisamos de uma visão séria e equilibrada do plano de ordenamento municipal para alavancar a construção, dar às pessoas condições para habitação própria e avançar com projectos em parceria com o Governo e cooperativas", afirmou.

Também o socia-democrata acrescentou que outra das prioridades centra-se nas acessibilidades, tanto externas, com uma nova via rodoviária e a reorganização do trânsito no Caniço e na Camacha, como internas, com melhoramentos nas estradas das diversas freguesias.

A mensagem que deixo para eleitores é que é tempo de avançar. Santa Cruz precisa de mais e melhores condições de vida, gestão eficiente e novos projectos estruturados. Já percebemos o tipo de gestão do JPP nestes 12 anos. O concelho precisa de alguém que olhe de uma forma estruturada. Temos todo para ser o segundo concelho da Região, por isso é hora de preparar o município para os desafios do futuro, aproveitando todo o seu potencial humano e territorial. Saturnino Sousa, candidato do PSD/CDS

Já Élia Ascensão (JPP) reiterou que a habitação é, sem dúvida, uma prioridade central da sua candidatura, defendendo a revisão do PDM como passo fundamental para desbloquear investimentos. A candidata explicou que a estratégia local de habitação prevê cerca de 147 a 149 fogos, com 72 já contratualizados nos terrenos da Cancela, e outros 70 identificados na Camacha.

Sobre o alojamento local, a actual presidente da autarquia afirmou que apoia um regulamento municipal, mas não a suspensão total de licenciamentos, considerando que o alojamento local é também importante para dinamizar a economia. "Se for eleita, [o regulamento do alojamento local] será uma das primeiras medidas. Vamos contratar juristas e elaborar a proposta logo após a tomada de posse", garantiu.

Para a candidata do JPP, a sustentabilidade ambiental e o saneamento básico são outras prioridades centrais. Embora 80% do concelho já esteja servido com a cobertura de saneamento, Élia Ascensão aponta a necessidade de avançar com a ETAR do Caniço e outros subsistemas aprovados, prevendo também investimentos superiores a quatro milhões de euros em recolha de resíduos e modernização da frota. A revitalização de espaços públicos, praças, zonas de lazer e arranjos urbanos em todas as freguesias também integram as prioridades da sua candidatura. "E não deixaremos de dialogar com o Governo Regional para concretizar projectos em parceria", garantiu.

Para os eleitores digo apenas que não podemos voltar atrás e entregar a casa a quem a destruiu. Santa Cruz merece continuidade, projectos sociais, culturais e estruturais que beneficiem todos os cidadãos. Contamos com todos para continuar a trabalhar com força e compromisso pelo desenvolvimento do município. Élia Ascensão, candidata do JPP

