Livre partilha fontes de financiamento que garantem cumprir o seu programa

A candidata do Livre à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal partilha as "fontes de financiamento que garantem a execução do programa" e indica que este é um partido "de acção". Por isso, demarca-se da política de promessas vazias, admitindo que o seu programa "é o resultado de um trabalho informado e rigoroso, apresentando propostas que não são meras intenções, mas sim soluções exequíveis com financiamento garantido".

Num comunicado enviado à imprensa, Marta Sofia indica que um financiamento sólido é "a base da exequibilidade". Por isso, diz que serão mobilizados "150 milhões de euros do orçamento camarário para priorizar o investimento nas áreas sociais, ambientais e de infraestruturas críticas".

Por outro lado, pretende o resgate de fundos, de forma urgente, com "a reorientação imediata dos 25 Milhões de euros não executados do 1.º Direito, canalizando estes fundos para a aquisição e reabilitação rápida de imóveis, acelerando a resposta habitacional".

Além disso, prevê uma nova afectação da TMT, com uma afectação de uma verba de 3 milhões de euros anuais da Taxa Municipal Turística (TMT) "para financiar os Fundos de Habitação para pessoas em risco de despejo iminente que precisam de resposta que a SOCIOHABITA não tem e Habitação Assistida para Idosos, garantindo apoio permanente".

Este plano visa ainda a captação europeia estratégica, tendo em conta "Fundos Europeus, incluindo o Fundo Europeu de Investimento, Fundo de Coesão, Fundo Ambiental, e programas como o Next Generation EU , «Bairros e edifícios mais Sustentáveis», dedicados à habitação, eficiência energética, desenvolvimento urbano e o URBACT, que ajuda as cidades a melhorar o design e a implementação de políticas e práticas urbanas mais inclusivas e participativas para pessoas com deficiência".

O Funchal merece ser gerido com rigor e seriedade. As nossas propostas não são baseadas na esperança, são baseadas na informação e nos números. É isso que garante a sua exequibilidade. Marta Sofia

A candidata do Livre afirma ter a prova orçamental, o plano de acção e a vontade política para executar. "Não fazemos promessas, apresentamos o caminho para a mudança, para um Funchal com futuro e dignidade", afirma.

"A candidatura convida os munícipes a analisarem a solidez do programa e a comprovarem que é o único que oferece uma visão progressista com garantia de execução financeira informada e com vontade de mudar verdadeiramente a vida das pessoas", termina o comunicado.