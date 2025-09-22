Livre aposta na "renaturalização" do Funchal

O Livre pretende uma "renaturalização" do Funchal, "através de uma abordagem integrada que valoriza a natureza urbana como elemento central para a qualidade de vida e a resiliência da cidade". Através de comunicado, Marta Sofia apresenta as suas principais propostas para a transição ecológica do concelho.

O objectivo é "criar uma cidade mais verde, sustentável e preparada para os desafios das alterações climáticas". "O Funchal tem um potencial enorme para se tornar um exemplo de cidade verde. As nossas propostas vão muito além de plantar árvores. Queremos integrar a natureza na infraestrutura da cidade, criando espaços que melhorem o conforto térmico, a biodiversidade e a saúde dos funchalenses" afirma a candidata à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal.

Entre as propostas consta a criação uma rede de espaços verdes que conecte a cidade, promovendo a mobilidade suave e o lazer. Isto representa a criação de Microflorestas Urbanas, corredores Verdes e Cicláveis e o programa 'Arrefecer a Cidade', que prevê a requalificação de praças e largos, hoje sem sombra, em ilhas de frescura e convívio, com arborização e mobiliário urbano adequado.

Quanto à gestão Verde e Proteção do Património Natural, pretende o ordenamento Moderno da Infraestrutura Verde, através da "integração de forma planeada espaços verdes e florestais no tecido urbano para melhorar a qualidade do ar, reter água no solo e reduzir o aquecimento urbano"; o Regulamento de Gestão do Arvoredo, para "acabar com as podas mal executadas e os cortes indiscriminados, protegendo a vegetação e a biodiversidade urbana"; e a protecção da Orla Costeira, impedindo a "construção imobiliária na Praia Formosa e garantir que o Plano Diretor Municipal não reduza as áreas agrícolas e os espaços verdes".

Já com foco na sustentabilidade, as propostas do Livre incluem medidas para a transição para uma economia circular e a valorização de recursos: o Programa 'Funchal Livre de Plástico', para "lançamento de um sistema municipal de copo reutilizável com caução, em parceria com o comércio local"; melhoria da Recolha de Resíduos, com "implementação de projetos-piloto para a recolha e valorização de biorresíduos e a optimização das rotas de recolha"; e Hortas Urbanas e Bolsas de Terrenos Agrícolas, como "incentivo à produção local de alimentos, com a distribuição de talhões para cultivo e a criação de bolsas de terrenos agrícolas municipais para novos produtores, reduzindo a pegada ecológica dos alimentos".

Para além destas medidas, a candidatura de Marta Sofia também se compromete a estabelecer um Plano Municipal para as Alterações Climáticas.