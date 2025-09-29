LIVRE com programa "ambicioso e pragmático para enfrentar as crises da habitação, da mobilidade e da ecologia"

A candidatura do LIVRE ao Funchal formaliza hoje o seu programa eleitoral. Um roteiro que diz ser "ambicioso e pragmático para enfrentar as crises da habitação, da mobilidade e da ecologia".

"O LIVRE apresenta-se às autárquicas do Funchal com uma visão clara: transformar a nossa cidade num local onde todas as pessoas são livres para viverem com dignidade e futuro. Acreditamos que o Funchal não pode continuar a sobrepor o lucro de poucos aos direitos fundamentais de todos. A crise habitacional é uma emergência social, a crise climática é uma ameaça existencial e a transparência municipal é uma exigência democrática", indica o partido em nota emitida à imprensa.

E prossegue: "O nosso programa assenta em cinco pilares inegociáveis: execução, transparência, justiça social, renaturalização ecológica e bem-estar animal. Não prometemos o impossível; propomos medidas concretas e mensuráveis, desde o resgate imediato de 25 milhões para habitação, à criação de microflorestas urbanas para combater o calor, e à figura de um Provedor Local dos Animais".

"O Funchal tem de deixar de ser uma cidade feita para o turismo e para a especulação, e voltar a ser uma cidade feita para quem cá vive e trabalha. O nosso programa não é um caderno de boas intenções; é um plano rigoroso, com fundos identificados, que exige coragem política para dizer 'Não' à construção na Praia Formosa e 'Sim' à habitação digna e acessível para os nossos jovens, as nossas famílias e os nossos idosos. A mudança começa agora", disse Marta Sofia, candidata à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal.