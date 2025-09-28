Livre assume representação na Assembleia Municipal do Funchal como meta eleitoral

O Livre anunciou, hoje, que o foco estratégico da sua campanha às Eleições Autárquicas de 2025 será a eleição de representação na Assembleia Municipal do Funchal (AM).

"A decisão de focar na Assembleia Municipal é uma escolha tática inteligente e realista num cenário de alta competição e fragmentação. Ao invés de dispersar votos numa corrida ao executivo com um limiar eleitoral mais alto, o Livre concentra o seu apoio para garantir uma plataforma institucional de fiscalização", sustenta Marta Sofia, a candidata e voz do partido na Assembleia Municipal, citada em comunicado de imprensa.

O Livre esclarece que "esta não é uma decisão motivada por falta de competências ou de programa para o executivo camarário", mas antes "uma escolha tática informada que visa maximizar a sua influência".

Na mesma nota, o partido realça que "a Assembleia Municipal é o palco fundamental para levar as propostas concretas de Plano de Emergência para a Habitação, as medidas de Resiliência Climática e a Agenda de Inclusão e Acessibilidade ao debate público, e para exigir respostas e responsabilidade ao futuro executivo".

"Esta estratégia maximiza o impacto do voto progressista e transforma a fragmentação eleitoral numa oportunidade para ter uma voz institucional que o Funchal urgentemente precisa", reforça o Livre.

Neste momento, a acção mais eficaz é garantir uma voz ativa, determinada e voltada para a convergência de esforços na Assembleia Municipal. O pluralismo e a diversidade de pensamento são fundamentais. Nunca as bancadas monocromáticas serviram o bem comum, e o Livre é a cor que faz falta no arco-íris político do Funchal Marta Sofia, Livre

Segundo o partido, esta estratégia é uma resposta à crise social, ecológica e de inclusão que afeta a cidade, marcada pela "gentrificação, o trânsito sufocante, o turismo desregulado e a habitação inacessível" e pelo "aumento de despejos e de pessoas em situação de sem-abrigo.

Sob o lema “Funchal para Viver”, a agenda da candidatura centra-se no direito à habitação, na protecção ambiental, na justiça urbana e na acessibilidade.

A candidata Marta Sofia sublinha que pretende ser “voz dissonante” na Assembleia Municipal, dando expressão às preocupações dos cidadãos que não se sentem representados, apelando ao voto de jovens, famílias e pessoas com deficiência.