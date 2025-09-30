Menos divórcios na Madeira em 2024

Durante o ano de 2024 foram decretados, 454 divórcios de casais cuja morada de família se situava na Madeira. Isto representa um decréscimo de 66 divórcios em comparação com o ano de 2023, correspondendo a uma taxa bruta de divorcialidade de 1,8‰ (2,0‰ em 2023). Os dados foram hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

No Porto Moniz, registou-se a menor taxa de divorcialidade da Região (0,8‰), enquanto na Ribeira Brava se verificou o valor mais elevado, com 2,3 divórcios por mil habitantes.

Apesar da grande maioria dos divórcios decretados dizer respeito a divórcios entre pessoas de sexo oposto, registaram-se também quatro divórcios entre pessoas do sexo masculino e igualmente quatro divórcios entre pessoas do sexo feminino.

"Em 2024, 71,6% dos divórcios decretados diziam respeito a divórcios «por mútuo consentimento». Os restantes 28,4% resultaram de divórcios decretados «sem consentimento de um dos cônjuges»", aponta a mesma fonte.

A idade média ao divórcio era de 48,9 anos para os homens e de 46,2 anos para as mulheres (49,0 anos e 46,6 anos em 2023, respectivamente).

Dos divórcios decretados em 2024, 67,8% resultaram de casamentos com duração superior ou igual a 10 anos (308 divórcios), enquanto 32,2% decorreram de uniões com menos de 10 anos (146 divórcios). Destaca-se que 41,4% dos divórcios decretados foram de casamentos com duração superior ou igual a 20 anos (188 divórcios), com especial incidência no grupo 20-29 anos (109 divórcios; 24,0%). De referir ainda que 17,4% dos divórcios decorreram de casamentos com duração superior ou igual a 30 anos (79 divórcios).