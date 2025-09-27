Pelo menos 36 mortos e dezenas de feridos em debandada na Índia

Uma debandada num comício com um popular ator e político no estado indiano de Tamil Nadu causou a morte de pelo menos 36 pessoas e ferimentos em outras 40, disse o ministro da saúde da região.

O ministro, Ma Subramanian, citado pela Associated Press, adiantou que as vítimas foram levadas para um hospital, mas muitas já estavam mortas quando lá chegaram, incluindo oito crianças.

A maioria dos feridos permanece estável, segundo a mesma fonte.

O comício era liderado por Vijay, um dos atores de maior sucesso de Tamil Nadu, um estado do sul da Índia, que se tornou político no distrito de Karur.

Estas debandadas com multidões são relativamente comuns na Índia quando grandes aglomerados se reúnem.

Em janeiro, pelo menos 30 pessoas morreram quando dezenas de milhares de hindus correram, numa debandada em massa, para se banhar num rio sagrado durante o festival Maha Kumbh, a maior reunião religiosa do mundo.