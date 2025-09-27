Bombardeamentos israelitas em Gaza matam pelo menos 26 pessoas

Pelo menos 26 habitantes da Faixa de Gaza morreram hoje devido a bombardeamentos israelitas, na sua maioria contra residências familiares no norte e centro do enclave, confirmaram fontes locais à agência de notícias EFE.

De acordo com o Hospital Al Shifa, seis pessoas morreram num ataque contra a casa da família Bakr no campo de refugiados de Al Shati, a oeste da cidade de Gaza, que fica no norte da Faixa.

A defesa civil de Gaza deu conta de outras cinco vítimas mortais num bombardeamento sobre a casa da família Al Shurafa, no bairro de Rimal, na cidade de Gaza, onde pelo menos 13 pessoas permanecem soterradas sob os escombros.

Na localidade de Al Zawaida, no centro do enclave, um ataque contra a casa da família Abu Rukab deixou três mortos, segundo a mesma fonte.

No campo de refugiados de Nuseirat, também no centro, o hospital Al Awda confirmou a morte de 12 pessoas por um bombardeamento à casa da família Al Jamal.

Desde o início da guerra em Gaza, em 07 de outubro de 2023, mais de 65.500 palestinianos morreram em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islâmico Hamas.