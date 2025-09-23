JPP quer criar ATL de Verão 'Conhecer o teu concelho'

A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, integrou no seu programa eleitoral a criação de um ATL de Verão, com a designação 'Conhecer o teu concelho'.

Em nota emitida esta terça-feira, 23 de Setembro, a candidatura explica que o ATL municipal deverá ter duas valências, sendo uma a criação de uma ajuda às famílias na ocupação das crianças durante o período de férias e outra a articulação com outras forças vivas do concelho para a criação de actividades pedagógicas de âmbito desportivo, cultural e artístico, formação pessoal, recreação e convívio intergeracional.

A candidata revela que a ideia é criar uma iniciativa que permita às crianças conhecerem melhor o concelho onde vivem, abrindo a possibilidade de interagirem com grupos folclóricos, associações desportivas, academias séniores, e, ao mesmo tempo, terem acesso a ações de conhecimento do património edificado e natural.

Élia Ascensão destaca que ambiciona a criação de um ATL municipal diferenciado e ajustado a um plano mais vasto de programas sociais e culturais já implementados, criando nos mais jovens, de forma pedagógica e divertida, uma maior ligação às tradições, às dinâmicas e ao valor cultural, desportivo e social do concelho onde vivem.

“Temos feito uma aposta na criação da Marca Santa Cruz como polo agregador de um orgulho concelhio e é importante que as nossas iniciativas levem esta dinâmica a todas as gerações. Se isto for conjugado com uma ajuda direta às famílias na ocupação das férias, teremos uma medida integrada nas várias valências que pretendemos implementar”, vincou.