Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil lança serviço de Comunicação Aumentativa e Alternativa

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil anunciou esta sexta-feira, 29 de Agosto, a criação de um novo serviço dedicado à Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA). A iniciativa será orientada pela terapeuta da fala Patrícia Jerónimo, recentemente integrada na equipa, com formação especializada na área em questão.

Em nota emitida, o CRESCER explica que o serviço de CAA é uma vertente da terapia da fala que procura desenvolver estratégias de comunicação para crianças que não falam, que têm fala reduzida ou cuja fala não é funcional. Através de recursos como símbolos gráficos, tabelas, cadernos ou dispositivos digitais, é possível disponibilizar ferramentas que facilitam a expressão, a compreensão e a participação em contextos familiares, escolares e sociais.

O serviço destina-se a crianças com perturbação do espectro do autismo, apraxia da fala na infância ou dispraxia verbal de desenvolvimento, paralisia cerebral ou outras condições neuromotoras, bem como atrasos severos de linguagem. É também dirigido a crianças não orais ou com fala pouco funcional que necessitem de alternativas eficazes para comunicar.

Entre os benefícios apontados pela instituição estão a possibilidade de proporcionar meios de comunicação a todas as crianças, a melhoria da qualidade de vida das famílias, a promoção da inclusão escolar e social e o apoio a pais e professores, que passam a dispor de estratégias adaptadas ao dia-a-dia.

O novo serviço prevê consultas especializadas em CAA, com avaliação individualizada e definição de planos de intervenção adaptados a cada criança. Inclui ainda um serviço de mentoria para pais e docentes, com orientações para a criação e adaptação de materiais, aplicação de estratégias práticas em diferentes contextos e promoção da autonomia e participação da criança.