Liga Portuguesa Contra o Cancro sensibiliza através da Campanha Outubro Rosa

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) dinamiza, uma vez mais, a Campanha Outubro Rosa, uma iniciativa que, todos os anos, procura sensibilizar a população para a prevenção e detecção precoce do cancro da mama, apoiar quem enfrenta a doença e mobilizar a comunidade para esta causa.

A sessão oficial de apresentação da campanha decorrerá na Sede do Núcleo, no dia 30 de Setembro, pelas 11 horas, e contará com a presença de representantes da LPCC, entidades parceiras, profissionais de saúde, bem como de toda a população que se queira juntar a este momento.

Enquanto causa que une a comunidade, o Outubro Rosa é uma campanha mundial que, em Portugal, tem sido dinamizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro com um vasto conjunto de iniciativas: ações de sensibilização em escolas, empresas e comunidades; iluminação de edifícios emblemáticos com a cor rosa; eventos solidários; rastreios e a criação de espaços de partilha e esperança para todos os que vivem ou viveram o impacto da doença.

Destaques da Campanha 2025

· Exposição “Retratos de Força”, uma homenagem a mulheres sobreviventes de cancro da mama;

· Atividade “Jardim da Coragem”, um jardim na qual cada pessoa “plantará” uma flor cor-de-rosa, acompanhada de uma mensagem de apoio dirigida a todas as pessoas que vivem ou viveram um momento difícil relacionado com o cancro da mama;

· Campanha Digital “Rostos da Luta. Vozes da Esperança”, uma campanha que visa dar rosto e voz diária à luta contra o cancro da mama;

· XVIII Corrida da Mulher, uma atividade que conta com a presença de toda a comunidade num momento de simbiose de prevenção e descontração;

· Workshop “Espelho Meu, Espelho Meu, que cuidados tenho Eu?”, uma parceria com Inês Carneiro e a Avéne Skin & Cancer;

· Espetáculo de Teatro “Conversas da Teta”, uma peça do Grupo Amador de Teatro de Esposende – Rio Cávado, que estará em cena no Funchal, na Ponta do Sol e em Machico;

· Outras iniciativas previstas: caminhadas e aulas de grupo solidárias, ações de sensibilização e palestras, eventos sociais solidários, etc.;

A campanha ambiciona envolver a comunidade em geral, através de atividades participativas que promovem a união, a coragem e a esperança. Todas as datas e informações serão, atempadamente, publicitadas nas redes sociais do NRM-LPCC. https://www.facebook.com/madeiraligacontracancro https://www.instagram.com/nrmlpcc/