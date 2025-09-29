Prevenção... fazer aqui, ali, acolá ou em tudo?

Começo por dizer que prevenir não é remediar! Toda a prevenção tem uma razão de ser e ainda mais, um objectivo. Para podermos ter PAZ, temos de estar preparados para a GUERRA! As VACINAS são um exemplo de prevenção, mas estão relacionadas com a reação de cada organismo, onde actuam, podendo realizar um efeito total ou parcial. Por isso mesmo, a prevenção existe para evitar todas as “chatices”...

doenças, acidentes, falhas técnicas... e tudo o que daí possa resultar. Começo a ficar farto das opiniões televisivas, opiniões sobre tudo e mais alguma coisa... porque na minha actividade profissional, se eu falhar ou errar, pode haver uma doença ou uma situação que não melhora ou até agrava, podendo chegar a uma fatalidade! Na maioria das outras profissões, quando se comete um erro, pede-se desculpa, ou então chama-se outra pessoa para reparar o dito erro! Daí que todas essas imensas opiniões, tenham de ser fundamentadas e também justificadas! Em meia dúzia de dias já assisti a dezenas ou até centenas de opiniões sobre a “GLÓRIA”, e na minha modesta opinião, ou existe erro humano puro, ou erro humano na prevenção realizada e no controlo da mesma. Apesar de considerar ser muito improvável, conseguir detetar e prevenir uma “fractura” numa peça qualquer, metálica ou não, num objecto móvel sujeito a pressões e pesos de efeitos variáveis! Acho que estas estruturas têm peças que devem ter prazos de validade... como também é o caso dos iogurtes! E aquele “chilrear” dos comentadores televisivos, politicamente bem “vestidos” entretidos a puxar a “brasa das sardinhas”... para os pimentos... verdes ou vermelhos de acordo com as suas opções de origem político-democrática ou não!

E, continuando, o que tem a ver a extrema necessidade de trabalhadores no nosso país, com a ausência de controlo sanitário, com testes sobre as suas capacidades e qualidades laborais, individuais, quando sabemos que estão a entrar pessoas, com precariedades, sanitárias e outras, oriundas de países onde não existe qualquer prevenção sanitária, por exemplo de doenças infecto-contagiosas, quer na infância quer na adolescência? O que entendem os nossos políticos do rectângulo sobre a sanidade individual, prevenção de doenças com vacinas, ou outros métodos de diagnóstico e de pesquisa de doenças contagiantes? Quando se fazem “workshops” ou investigações “googlianas”, apenas se aprende como pôr os pés no chão... não se aprende a andar ou a correr! Não há desculpa para o que está a acontecer no nosso mundo, quer no físico, quer no digital... e que pouco tem a ver com os famosos quatro “ases” do baralho: o P, o T, o X, e o B! Já se previa este descalabro geral, com esta passividade extrema, particularmente, nos 27 países que constituem a União Europeia! Ainda não sabem para que lado “mija a burra”?

As nossas antigas colónias africanas estão, na sua generalidade, a ser exploradas e sugadas, por gente sem escrúpulos, com intuitos devastadores nesses territórios. Apoiados por países, todos nossos conhecidos... perante a passividade mundial geral! Principalmente daqueles que lá estiveram antes. Até o “nosso engenheiro” , o qual eu muito reconhecia nas suas capacidades, representando um organismo mundial, acabou de enfiar um “barrete”, quando foi recentemente à China, para assistir e comentar as “festas” de comemoração da vitória chinesa sobre o Japão, na II guerra mundial! Como é possível mudar o rumo e a verdade da história mundial? Como se fosse o mesmo que mudar de camisa?

O mundo está doente! Mas existe cura! Para isso, procurem os medicamentos certos nas farmácias! Podem tomar “nas calmas”, antidepressivos e/ou comprimidos para dormir! Assim não acordam ninguém, nem dizem asneiras!

Tenho dito!

P.S. Existe uma petição em Portugal a caminho do Parlamento Europeu para travar a inspeção das motas! Porquê? Será que estão fora da lei? Não se deve fazer prevenção nas motorizadas com tantos acidentes e tantas mortes na estrada?

II P.S.: A companhia aérea portuguesa TAP alterou na própria manhã um voo programado diariamente entre Lisboa e Funchal para um novo voo com novo número TP, mas entre Lisboa-Canárias-Funchal, com os contratempos e incómodos daí resultantes para os passageiros madeirenses!! Como é possível??