A importância do Dia Nacional da Sustentabilidade para a mudança de comportamentos

Amanhã, Portugal volta a assinalar o Dia Nacional da Sustentabilidade, uma data instituída a 9 de Junho de 2023 e que visa reforçar a importância da sustentabilidade como tema central da vida em comunidade e no dia-a-dia dos cidadãos.

Uma data com um significado global

Esta data coincide com o dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, aprovou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que inclui os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que foram aprovados por unanimidade por 193 Estados-Membros da ONU, incluindo Portugal.

Agenda 2030 e os 17 ODS

Foi adoptada por todos os Estados-Membros em 2015 e entrou oficialmente em vigor em 2016, com o propósito de definir as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procura mobilizar esforços globais em torno de um conjunto de metas comuns.

Os 17 ODS representam um apelo urgente à acção de todos os países. Reconhecem que a erradicação da pobreza e outras privações devem ser acompanhadas de estratégias que melhorem a saúde e a educação, reduzam a desigualdade e estimulem o crescimento económico e, paralelamente, combatam as alterações climáticas e preservem os ecossistemas.

Conheça os 17 ODS

Objectivo 1 - erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Objectivo 2 - erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável

Objectivo 3 - garantir o acesso à saúde de qualidade

Objectivo 4 - garantir o acesso à educação inclusiva e de qualidade

Objectivo 5 - alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas

Objectivo 6 - garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos

Objectivo 7 - garantir o acesso a fontes de energia fiáveis e sustentáveis

Objectivo 8 - promover o crescimento económico inclusivo e sustentável

Objectivo 9 - construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Objectivo 10 - reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países

Objectivo 11 - tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

Objectivo 12 - garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

Objectivo 13 - adoptar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

Objectivo 14 - conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

Objectivo 15 - proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade

Objectivo 16 - promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis

Objectivo 17 - reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável

ODS em Portugal

Portugal participou activamente na Agenda 2030 e em 2017 reforçou esse compromisso ao apresentar, de forma voluntária, um relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, onde foram descritas as medidas adoptadas no país em relação a cada um dos ODS.

De acordo com esse relatório, o país concentra as suas principais prioridades estratégicas nos ODS 4,5,9,10,13 e 14.

Em 2022, o relatório da ONU acerca do desenvolvimento sustentável, elaborado por especialistas independentes, reconheceu Portugal como um dos países mais sustentáveis do planeta.

Já em 2025, o Instituto Nacional de Estatística (INE), concluiu que o País piorou em seis dos 17 ODS, nomeadamente educação, igualdade de género, justiça e proteção da vida marinha.

Dicas para um comportamento mais sustentável no dia-a-dia

Use a luz natural a seu favor. Portugal é dos países europeus com mais horas de sol.

Opte por sistemas de energia solar, uma fonte 100% renovável e que tira partido da luz solar para gerar electricidade.

Faça um consumo mais consciente da água, não a deixe correr durante o banho ou enquanto escova os dentes.

Desligar os aparelhos electrónicos que não estão em uso também é uma das dicas mais fáceis e rápidas que se pode colocar em prática.

O dia 25 de Setembro de 2025 será, assim, uma oportunidade para refletir e agir. Um dia que pretende lembrar que a sustentabilidade não é apenas um objectivo global, mas sobretudo uma construção local e diária, feita pelas escolhas de cada pessoa, comunidade e instituição.