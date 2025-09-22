Conheça a importância da linguagem gestual

O Dia Mundial das Línguas Gestuais celebra-se, anualmente, no dia 23 de Setembro. Foi proclamado no dia 19 de Dezembro de 2017 e visa aumentar a consciencialização sobre a importância das línguas gestuais, assim como proteger a identidade linguística e a diversidade cultural de todas as pessoas surdas e de todos os utilizadores da linguagem gestual.

Porquê dia 23 de Setembro?

A escolha do dia 23 de Setembro para celebrar esta efeméride trata-se de uma homenagem à data da fundação da Federação Mundial dos Surdos, uma organização internacional não-governamental sem fins lucrativos, que representa milhões de pessoas surdas e desempenha um papel fundamental na defesa dos seus direitos.

A importância da linguagem gestual

A linguagem gestual é um meio crucial para um indivíduo expressar-se, relacionar-se e compreender todos os aspectos da esfera social, política, económica, entre outras. É ainda fundamental para assegurar o acesso à informação e aos serviços, essencialmente em situações de emergência e garantir os direitos de mais de 70 milhões de surdos.

Língua Gestual Portuguesa

A língua gestual portuguesa é uma das três línguas oficiais em Portugal, reconhecida na Constituição Portuguesa da República em 1997 e é utilizada em outros países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com algumas variações.

Já o dia nacional da língua gestual portuguesa assinala-se no dia 15 de Novembro, uma língua de expressão visual, feita através de gestos que transmitem todos os significados equivalentes à língua portuguesa.

Existem mais de 300 línguas gestuais diferentes, cada uma com as suas próprias regras gramaticais, refletindo assim a diversidade das comunidades surdas.

Quebra de barreiras

Aprender a comunicar-se através de linguagem gestual, mesmo que seja apenas o básico, demonstra um gesto de empatia que aproxima pessoas surdas e os ouvintes. Desta forma, reduz-se barreiras de comunicação.

A semana internacional das pessoas surdas

O dia internacional das línguas gestuais está inserido na semana internacional de pessoas surdas, assinalada sempre na última semana de Setembro, com o objectivo de celebrar a cultura dos surdos, promover a inclusão e destacar as tecnologias que ajudam significativamente a melhorar a acessibilidade auditiva em todo o mundo. Durante esses dias, realizam-se campanhas de sensibilização, eventos culturais, encontros comunitários e actividades educativas que procuram dar visibilidade à realidade vivida por pessoas surdas.

Um direito humano universal

De acordo com a Organização das Nações Unidas, existem mais de 70 milhões de pessoas surdas no mundo, sendo que mais de 80% vivem em países em desenvolvimento e são utilizadas mais de 300 línguas gestuais. Para todas estas pessoas, a língua gestual não é apenas um conjunto de gestos que lhes permite comunicar, mas sim a porta de entrada para a educação, a cultura, a informação e a participação na sociedade.

A ausência de acessibilidade pode levar ao isolamento social, à limitação do acesso aos serviços básicos e até mesmo à exclusão do mercado de trabalho. Por isso mesmo, a promoção, o incentivo e o reconhecimento da língua gestual é extremamente importante e são consideradas questões de direitos humanos fundamentais.

Este dia internacional relembra a importância da língua gestual que, não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também é identidade, cultura e direito.