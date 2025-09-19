PS defende necessidade de apoiar estudantes com pagamento integral das propinas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu, hoje, a necessidade de apoiar os estudantes madeirenses no ensino superior com o pagamento integral das propinas, bem como apoiar a Universidade da Madeira (UMa) no desenvolvimento das suas infraestruturas, num quadro de “Funchal cidade universitária”.

Em nota emitida à imprensa, o partido revela que "as propostas socialistas foram abordadas durante uma reunião com o reitor da UMa, ocasião em que o deputado Gonçalo Leite Velho recordou um estudo da Associação Académica junto dos alunos que mostra que a maior dificuldade por estes sentida é, precisamente, o pagamento das propinas".

De acordo com o partido, "o parlamentar salientou que esta é uma questão que o PS tem vindo a defender aos níveis autárquico, regional e até nacional, vincando que esta é uma medida fundamental para os alunos que querem enveredar pelo ensino superior, incluindo aqueles que querem prosseguir o seu percurso académico ao nível dos mestrados e doutoramentos".

Diz que "Gonçalo Leite Velho fez notar o facto de a Região ter um excedente orçamental na casa das centenas de milhões de euros, frisando que é importante que esse dinheiro seja aplicado no futuro, nomeadamente no apoio aos alunos, mas também à própria universidade".

No que respeita a este último campo, adianta que "o deputado socialista referiu-se à questão da acreditação condicionada da Universidade, que tem muito a ver com o sistema de gestão da qualidade, e que podia ter sido apoiado com verbas dos fundos europeus". Para além disso, prossegue, "lamentou que o edifício para o ensino politécnico, que deveria ter avançado com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, não se tenha concretizado".

“Não é possível nós termos taxas de execução tão baixas ao nível do PRR e, depois, estarmos a prejudicar as nossas instituições, nomeadamente a UMa”, criticou.

Por fim, diz que "Gonçalo Leite Velho defende um projecto de Universidade mais alargado na Região, que passa por uma cidade universitária com várias valências, incluindo um campus desportivo".