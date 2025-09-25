“O turismo está a mudar e temos de antecipar as mudanças”

No encerramento da XVII Conferência Anual de Turismo da Ordem dos Economistas – Delegação Regional da Madeira, António Mendonça, Bastonário da Ordem, destacou o tema da edição, Elasticidade – Turismo é Valor, como “uma escolha criativa que reflecte a transcedência da própria conferência”.

Apesar do atraso horário e da saída da maioria dos participantes antes do fim, Mendonça sublinhou a importância de antecipar a visão estratégica do sector: “não nos devemos deslumbrar com o sucesso imediato” e é essencial “estar atentos às externalidades negativas e corrigi-las”.

O Bastonário frisou ainda que a preservação dinâmica da identidade da Madeira será “um factor essencial a médio e longo prazo” e expressou confiança de que o turismo da Região dará “resposta antecipada” aos desafios que se colocam ao sector.

António Mendonça salientou a colaboração da Ordem dos Economistas e a entrada de profissionais de outras áreas na economia, nomeadamente engenheiros, como uma mais-valia: “ainda bem que há muitos engenheiros que entram na economia”, reforçando a necessidade de trabalho conjunto para sustentar o desenvolvimento turístico.