 DNOTICIAS.PT
Turismo Madeira

“Algumas tensões de saturação já são notórias nos transportes”

José Manuel Viegas alerta para desafios da mobilidade na Madeira

None
Foto ASPRESS

Na XVII Conferência Anual de Turismo da Ordem dos Economistas – Delegação Regional da Madeira, o professor José Manuel Viegas, da consultora TIS, analisou o impacto do crescimento turístico nas infra-estruturas e na mobilidade da Região.

O especialista destacou que “o turismo tem um peso muito elevado na economia da Madeira, cerca de 30% do PIB”, mas advertiu que já se notam “algumas tensões de saturação sobre partes do sistema de transportes”, com congestionamentos visíveis em determinados pontos.

Segundo Viegas, o transporte público mantém “baixa atractividade para os visitantes”, por estar demasiado orientado para residentes e apresentar informação inadequada. O próprio orador relatou a experiência de tentar visitar a Madeira apenas de transportes públicos: “as minhas opções eram limitadas e o esforço de busca foi enorme”.

Entre as soluções propostas, apontou a promoção do uso do transporte público com roteiros turísticos dedicados, a electrificação da frota de autocarros, o estímulo ao transporte partilhado e o incentivo aos modos activos, como bicicleta e mobilidade pedonal, assente numa rede ciclável segura.

Defendeu igualmente a necessidade de limitar o acesso de automóveis ligeiros de visitantes, rent-a-car e TVDE a determinadas zonas, bem como evitar a concentração excessiva de autocarros turísticos junto a pontos de interesse.

“O fundamental é gerir melhor a utilização do espaço público e manter a elasticidade do sistema, sem recorrer a limitações que possam deixar os visitantes mal servidos”, frisou, defendendo a adopção de conceitos de smart city, com monitorização e avaliação em tempo real.

Para Viegas, preservar o equilíbrio passa por políticas dirigidas tanto à oferta como à procura, lembrando que “a Madeira continua a ter o enfoque quase exclusivo na população residente, quando precisa também de olhar para quem a visita”.

0
 Comentários