Nacional perde em casa com o Arouca
O Nacional perdeu em casa com o Arouca por 1-2 em jogo da sexta jornada da I Liga. Jesús Ramirez marcou, de grande penalidade, o golo do Nacional aos 66 minutos. O Arouca empatou aos 74 por intermédio de Popovic. O golo do triunfo dos arouquenses surgiu aos 89 por Van E. Ambas as equipas terminaram reduzidas a dez jogadores. Matheus Dias, pelo Nacional, viu vermelho directo aos 80 minutos, e Fontán, pelo Arouca, foi expulso com duplo amarelo aos 86 minutos. O treinador do Nacional, Tiago Margarido, também foi expulso após o segundo golo do Arouca.
O jogo ficou ainda marcado por dois golos anulados ao Nacional, ambos por fora de jogo, e por uma grande penalidade falhada por Jesús Ramirez logo aos 5 minutos.
Com este resultado, o Nacional é 14.º classificado com quatro pontos. Na próxima jornada – domingo, às 18 horas- a equipa alvinegra joga fora com o SC Braga.